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هل يتجاوز «صلاح» الدون في صراع الأفضل بالدوريات الخمس الكبرى؟

منذ 41 دقيقة
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
هل يتجاوز «صلاح» الدون في صراع الأفضل بالدوريات الخمس الكبرى؟

صلاح ورونالدو

يخوض النجم المصري محمد صلاح هداف وأيقونة ليفربول خلال ساعات مع فريقه اختباراً صعباً ومصيرياً، وذلك في المواجهة التي من المقرر أن تجمع فريقي ليفربول ومانشستر سيتي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب "أنفيلد".

ويدخل النجم المصري صاحب الـ25 عاماً هذا اللقاء، وعينه على تحطيم الرقم القياسي المسجل حتى الأن باسم كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد كأفضل هداف بالدوريات الخمس الكبرى برصيد تهديفي وصل إلى 39 هدفاً بمختلف البطولات التي يشارك فيها بقميص الميرينجي.

ويملك الملك المصري في جعبته التهديفية حتى الأن مع الريدز 37 هدفاً في مختلف المسابقات التي شارك فيها مع الفريق الإنجليزي الكبير، لذا تبقى أعين الجوهرة المصرية منصبة تماماً اليوم على كسر أو معادلة رقم الدون التهديفي عن طريق تسجيل ثنائية أو هاتريك تاريخي جديد في شباك السيتيزينس، وبالتالي حتى وإن كانت المهمة صعبة أمام صلاح في تحقيق ذلك، لكنها تبقى ممكنة في النهاية، فهل تحقق المعجزة اليوم؟.

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