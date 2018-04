بالفيديو| جماهير ليفربول تستقبل حافلة «صلاح ورفاقه» بالشماريخ

استقبلت جماهير ليفربول المتواجدة في محيط ملعب أنفيلد حافلة الفريق بإشعال الشماريخ والألعاب النارية من أجل تحفيز صلاح ورفاقه على الفوز على مانشستر سيتي في اللقاء الذي يجمعهم بعد قليل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب تشكيل الريدز الذي سيواجه مانشستر سيتي، ويتواجد النجم المصري محمد صلاح في الخط الأمامي للفريق بصحبة فيرمينيو وساديو ماني.

Welcome to Anfield, @ManCity



Follow our story from Liverpool vs Man City over at https://t.co/CEea6LE0qR pic.twitter.com/S168cSbNBM