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بالفيديو| جماهير ليفربول تستقبل حافلة «صلاح ورفاقه» بالشماريخ

اليوم PM 07:52
كتب: أحمد موسى
بالفيديو| جماهير ليفربول تستقبل حافلة «صلاح ورفاقه» بالشماريخ

جماهير ليفربول

استقبلت جماهير ليفربول المتواجدة في محيط ملعب أنفيلد حافلة الفريق بإشعال الشماريخ والألعاب النارية من أجل تحفيز صلاح ورفاقه على الفوز على مانشستر سيتي في اللقاء الذي يجمعهم بعد قليل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب تشكيل الريدز الذي سيواجه مانشستر سيتي، ويتواجد النجم المصري محمد صلاح في الخط الأمامي للفريق بصحبة فيرمينيو وساديو ماني.

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