بالفيديو| جماهير ليفربول تلقي «المخلفات» على حافلة مانشستر سيتي فور وصوله ملعب أنفيلد

استقبلت جماهير ليفربول حافلة فريق مانشستر سيتي بإلقاء المخلفات عليها فور وصولها ملعب أنفيلد قبل المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

واستقبلت جماهير ليفربول المتواجدة في محيط ملعب أنفيلد حافلة الفريق بإشعال الشماريخ والألعاب النارية من أجل تحفيز صلاح ورفاقه على الفوز على مانشستر سيتي في اللقاء الذي يجمعهم بعد قليل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.