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بالفيديو| «صلاح» يصنع ويسجل في ثلاثية ليفربول أمام مانشستر سيتي في الشوط الأول

اليوم PM 09:37
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو| «صلاح» يصنع ويسجل في ثلاثية ليفربول أمام مانشستر سيتي في الشوط الأول

محمدصلاح

انتهى الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع حالياً فريقي ليفربول، ومانشستر سيتي، وذلك في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب "أنفيلد"، في إطار مباريات ذهاب دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وشهد اللقاء في شوطه الأول تقدم فريق ليفربول بثلاثية نظيفة.

أحرز ثلاثية الريدز كلاً من : محمد صلاح في الدقيقة الثانية عشر، وتشامبيرلين في الدقيقة 21، والسنغالي ساديو ماني في الدقيقة 31 من زمن المباراة.

وقد النجم المصري صاحب الـ25 عاماً مستوى مميز للغاية طوال هذا الشوط إذ تمكن من افتتاح أول أهداف فريقه، كما تمكن من صناعة الهدف الثالث للفريق.

على جانب أخر دخل ليفربول المباراة بكل قوة منذ الدقيقة الأولى، واتضحت نوايا الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز الهجومية، سعياً في تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف من أجل مساعدة الفريق، وذلك قبل لقاء الإياب الناري على ملعب "الاتحاد" معقل السيتزينس، في اللقاء المقرر اقامته الثلاثاء المقبل 10 أبريل.

   

   

   

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