«صلاح» يخرج مصاباً من مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي

خرج النجم المصري محمد صلاح هداف وأيقونة فريق ليفربول مصاباً في الدقيقة 52 من المواجهة التي تجمع فريقه حالياً أمام مانشستر سيتي، وذلك في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، والمقامة حالياً على ملعب "أنفيلد".

وتشير نتيجة المباراة حالياً لتقدم الريدز بثلاثية نظيفة.

الجدير بالذكر أن النجم المصري صاحب الـ25 عاماً قد أحرز هدف فريقه الأول، كما تمكن من صناعة هدف فريقه الثالث.