الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

هدف يفصل «صلاح» عن رقم «رونالدو» القياسي

بالفيديو| وسط قلق مصري.. صلاح يخرج مصابا في اكتساح ليفربول لمانشستر سيتي بثلاثية

برشلونة يصطاد ذئاب روما برباعية ويقترب من نصف نهائى الأبطال

شاهد..دجيكو يسجل هدف روما الأول فى برشلونة

75دقيقة| عقب خروج صلاح للإصابة.. الخطورة غائبة عن ليفربول

منذ 21 دقيقة
كتب: أحمد موسى
75دقيقة| عقب خروج صلاح للإصابة.. الخطورة غائبة عن ليفربول

صلاح

مرت 75دقيقة من زمن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ولازال تقدم الريدز بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب أنفيلد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغابت خطورة ليفربول نهائيا في الشوط الثاني عقب خروج محمد صلاح للإصابة، حيث سيطر مانشستر سيتي على مجريات الشوط بشكل كامل على أمل إحراز هدف ليقلص الفارق.

وأجرى يورجن كلوب ثاني تغييراته بنزول سلاوناكي بدلا من فيرمينيو في الدقيقة 69.

 

أخبار متعلقة

تشامبرلين يسجل الهدف الثاني لليفربول في مانشستر سيتي

تشامبرلين يسجل الهدف الثاني لليفربول في مانشستر سيتي
25 دقيقة| ليفربول يتقدم بثنائية على مانشستر سيتي

25 دقيقة| ليفربول يتقدم بثنائية على مانشستر سيتي

بالفيديو| «صلاح» يصنع ويسجل في ثلاثية ليفربول أمام مانشستر سيتي في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع حالياً فريقي ليفربول، ومانشستر سيتي، وذلك في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب "أنفيلد"، في إطار مباريات ذهاب دور الربع النهائي

«صلاح» يخرج مصاباً من مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي

خرج النجم المصري محمد صلاح هداف وأيقونة فريق ليفربول مصاباً من المواجهة التي تجمع فريقه حالياً أمام مانشستر سيتي، وذلك في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أ

أخبار قد تعجبك

كواليس وتفاصيل ليلة سقوط الزمالك فى قبضة الدراويش

استطلاع رأى

  • ميلان

    ميلان

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري الإيطالي
  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • ستاد رين

    ستاد رين

  • 1

    :

    1

    06:45 PM

    الدوري الفرنسي
  • موناكو

    موناكو

  • برشلونة

    برشلونة

  • 3

    :

    1

    09:45 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • روما

    روما

  • ليفربول

    ليفربول

  • 3

    :

    0

    09:45 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

الأكثر قراءة

مدير الوكالة الوطنية للمنشطات يكشف شروط إيقاف «صلاح» وحرمانه من المونديال

بالفيديو| مرتضى: هناك خصومة بينى وبين النائب العام وسأذهب لوزير العدل لتعيين قاضى تحقيق

الأهلى يتخلى عن «إكرامى».. والحارس يحرض «رمضان» لعدم العودة
«كوبر» يسعى لاحتواء أزمات «جهازه».. وفضائح «وردة» تهدده قبل المونديال