75دقيقة| عقب خروج صلاح للإصابة.. الخطورة غائبة عن ليفربول

مرت 75دقيقة من زمن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ولازال تقدم الريدز بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب أنفيلد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغابت خطورة ليفربول نهائيا في الشوط الثاني عقب خروج محمد صلاح للإصابة، حيث سيطر مانشستر سيتي على مجريات الشوط بشكل كامل على أمل إحراز هدف ليقلص الفارق.

وأجرى يورجن كلوب ثاني تغييراته بنزول سلاوناكي بدلا من فيرمينيو في الدقيقة 69.