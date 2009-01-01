«الننى» يحمل آمال أرسنال فى تحطيم سسكا موسكو فى صراعات الدورى الأوروبى الليلة

نقلا عن العدد الورقيتنطلق مساء اليوم مباريات ذهاب ربع نهائى الدورى الأوروبى، حيث تبدأ فى التاسعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة 4 مباريات، بين أرسنال الإنجليزى مع سسكا موسكو الروسى، ولايبزيج الألمانى مع مارسيليا الفرنسى، ويلتقى أتليتكو مدريد الإسبانى مع سبورتنج لشبونة البرتغالى، ويستضيف لاتسيو الإيطالى نظيره سالزبورج النمساوى. وتشهد مباريات الليلة صراعاً من نوع مختلف، حيث توجد 8 أندية من 8 بلدان مختلفة، وهى إنجلترا، روسيا، فرنسا، ألمانيا، البرتغال، إسبانيا، النمسا وإيطاليا فى لقطة من النادر حدوثها.

أرسنال × سسكا موسكو

يسعى فريق المدفعجية الإنجليزى إلى تخطى الفريق الروسى عندما يستضيفه الليلة فى ملعب «الإمارات»، فى المباراة التى يقودها الحكم التشيكى بافيل كرالفيتش، والتقى الفريقان فى مباراتين من قبل، تفوق الفريق الروسى فى مباراة واحدة محققاً الفوز بها بهدف دون رد، وانتهت الأخرى بالتعادل السلبى، ويبحث فريق المدفعجية الليلة عن تحقيق أول انتصار له على فريق سسكا.

ومن المنتظر أن يقود اللاعب المصرى محمد الننى وسط فريقه أرسنال أملاً فى مواصلة الصحوة التى يعيشها الفريق الإنجليزى الذى انتصر فى آخر 4 مباريات خاضها منها مباراتا ثمن النهائى أمام ميلان، بينما يخشى سسكا الروسى مواصلة انكساراته أمام الفرق الإنجليزية حيث خسر آخر 5 مباريات فى مواجهة أندية إنجليزية مختلفة.

صدام قوى بين أتليتكو وسبورتنج..

أتليتكو مدريد × سبورتنج لشبونة

فى واحدة من أقوى مباريات ربع النهائى، يشهد ملعب متروبوليتانو مباراة أتليتكو مدريد وسبورتنج لشبونة والتى يقودها الحكم الروسى سيرجى كارسيف، والتقى الفريقان من قبل فى مباراتين انتهتا بالتعادل موسم 2009-2010 ولكن صعد حينها الفريق الإسبانى بهدف اعتبارى بعدما سجل لاعبوه هدفين فى ملعب سبورتنج بالمباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى 2-2.

وحقق أتليتكو الانتصار فى آخر 8 مباريات خاضها على أرضه ووسط جماهيره فى مختلف البطولات، بينما لم يتمكن الفريق البرتغالى من تحقيق أى انتصار فى زياراته للأراضى الإسبانية، حيث خسر 9 مرات وتعادل 3.

ومعركة ألمانية فرنسية بين لايبزيج ومارسيليا

لايبزيج × مارسيليا

يشهد ملعب رد بول آرينا مباراة لا تقل قوة عن سابقتها، حيث يواجه لايبزيج فريق مارسيليا لأول مرة فى تاريخ الفريقين، وستكون صافرة التحكيم إسبانية بقيادة ألبرتو أونديانو. ويسعى لايبزيج الألمانى إلى مواصلة كتابة التاريخ والتأهل إلى نصف نهائى الـ«يوروبا ليج» فى أول ظهور أوروبى له، بينما يتمنى الفريق الفرنسى تحقيق نتيجة طيبة تساعده فى مباراة الإياب التى ستقام الخميس المقبل فى مارسيليا.

لاتسيو يخشى تاريخه مع سالزبورج..

لاتسيو × سالزبورج

يشهد ملعب الأولمبيكو فى العاصمة الإيطالية روما، مواجهة بين لاتسيو وسالزبورج، بصافرة تحكيمية رومانية بقيادة الحكم أوفيديو هاتيجان، والتقى الفريقان مرتين من قبل، تفوق فيهما الفريق النمساوى وبنتيجة واحدة، بهدفين مقابل هدف واحد فى عام 2009، ويدخل فريق سالزبورج مواحهة الليلة، وفى جعبته رقم قياسى شخصى بعدم التعرض لأى خسارة فى 35 مباراة على التوالى، وبدأت سلسلة الـ«لا خسارة» للفريق المقبل من النمسا منذ أغسطس الماضى وحتى الآن، بينما يسعى الفريق الإيطالى المستضيف إلى تحقيق انتصاره الأول على سالزبورج وكسر النحس الذى يلازمه أمامه، وتحقيق نتيجة طيبة قبل مباراة الإياب الخميس المقبل التى ستقام فى النمسا.