بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

نقلا عن العدد الورقي

اعتاد على تحطيم قلوب منافسيه، عندما يدخل إلى أرض الملعب يرتعد دفاع وحارس الفريق الخصم، الدون كريستيانو رونالدو، الذى واصل هوايته فى هز شباك الكبار، وسجل هدفين فى مرمى العملاق الإيطالى جيانلويجى بوفون، حيث حمل الهدف الثانى صورة خارقة لا يفعلها سوى «الدون» وبطريقة أجبرت جمهور يوفنتوس إلى الوقوف بالمدرجات ليس حسرة على تأخر فريقها، وقرب توديعه لأكبر بطولات الأندية، ولكن ليقدموا له التحية على هدف لم يصدقه زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، واكتفى بوضع يده فوق رأسه غير مُصدق ما فعله لاعبه البرتغالى.

من الطبيعى أن تجد الإشادة من محبيك، لكن أن يكون المدح مقبلاً من المنافس يصبح للأمر مذاق مختلف، وهو ما فرضه البرتغالى على خصومه الكرويين، وكان جيانلويجى بوفون مُحقاً عندما قال قبل مواجهة ريال مدريد، أنه يجد صعوبة فى النوم خلال الليلة التى تسبق الوقوف ضد «رونالدو»، وأكد ماسيميليانو أليجرى، مدرب يوفنتوس، أنه المهاجم الأفضل على وجه الأرض.

وبالرغم من تعرض «رونالدو» فى الأعوام الأخيرة للعديد من الانتقادات، ووصل الأمر إلى وصفه باللاعب «المنتهى»، ولكن دوماً يأتى رده قاسياً على منتقديه، فاللاعب يسجل فى معظم المباريات الكبرى، وفى بطولة دورى أبطال أوروبا فقط، نجح فى تسجيل 10 أهداف على الأقل للموسم السابع على التوالى، ولم يكتف بوصفه الهدّاف التاريخى لتلك البطولة، بل يعزز من رقمه فى كل جولة حتى وصل إلى 119 هدفاً فى دورى الأبطال، منها 40 هدفاً بقميص النادى الملكى، سجل منها 91 فى المواسم السبعة الأخيرة.

وكرّس رونالدو عقدة فرق «الطليان»، وضم نادى يوفنتوس إلى أكبر ضحاياه بايرن ميونيخ الألمانى، حيث زار شباك كل منهما 9 مرات فى دورى الأبطال، ليذيق اثنين من أقوى حرّاس المرمى فى العالم «مانويل نوير، جيانلويجى بوفون» مرارة هز شباكهما وكررها 9 مرات ليؤكد مراراً وتكراراً أنه الظاهرة والأسطورة الأفضل فى العالم التى تولد من جديد عقب كل مباراة.