محمد صلاح ينافس رونالدو على لقب الأفضل في ذهاب ربع نهائي الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن 4 لاعبين مرشحين للقب أفضل لاعب في مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتم ترشيح المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، بعدما سجل هدفا وصنع آخر في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفين لريال مدريد في شباك مضيفه يوفنتوس، والمدافع الإسباني جيرار بيكيه الذي سجل هدفا لبرشلونة في مرمى روما، وأخير خيمس رودريجيز لاعب وسط بايرن ميونيخ الذي قدّم أداء رائعا في مواجهة إشبيلية.

يُذكر أن نتائج ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:

يوفنتوس 0-3 ريال مدريد

إشبيلية 1-2 بايرن ميونيخ

ليفربول 3-0 مانشستر سيتي

برشلونة 4-1 روما

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