بالصور| «صلاح» يعلن جاهزيته لديربي «ميرسيسايد» أمام إيفرتون

أعلن المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم، جاهزيته لموقعة ديربي ميرسيسايد، أمام إيفرتون، ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".

وساهم صلاح في فوز ليفربول، أمس الأربعاء، بثلاثية نظيفة على حساب مانشستر سيتي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن صلاح واثق من جاهزيته لموقعة ديربي ميرسيسايد، بعد اطمئنانه على إصابته، التي تعرض لها في لقاء السيتيزين.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن صلاح غادر المستشفى وبدا في حالة معنوية عالية ولا يشعر بأي ألم أثناء سيره خارج مستشفى "سباير" قبل أن يخرج لسيارته، اليوم، وأشار بأصبعه للاعبين من صغار الريدز، حينما سألوه عن موقفه من المشاركة أمام إيفرتون، بأنه في حالة جيدة وجاهز للقاء.

جدير بالذكر أن صلاح يعتلي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفا ويبتعد عن هاري كين، مهاجم توتنهام، بـ5 أهداف.