هل يقترب «صلاح» من تحطيم رقم «هانت» التاريخي وتهديد عرش أسطورة ليفربول؟

يقدم النجم المصري محمد صلاح هداف وأيقونة فريق ليفربول هذا الموسم أفضل موسم له على الإطلاق طوال مشواره الكروي مع المستديرة سواء على الصعيد المستوى الفني أو التهديفي، الأمر الذي جعله على قمة صدارة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بل والافضل حتى الأن وبلا منازع في تلك البطولة الإنجليزية الكبيرة، وفقاً لأرقامه، ووفقاً لتقييمات العديد من كبرى الصحف والمواقع العالمية، وعلى رأسهما شبكة "سكاي سبورت" التي وضعته في صدارة اللاعبين أصحاب المستوى الفني الأفضل في تلك البطولة.

وتمكن النجم المصري صاحب الـ25 عاماً حتى الأن من تسجيل 38 هدفاً في مختلف المسابقات التي شارك فيها بقميص الريدز الموسم الجاري، ليصبح بذلك ثاني أفضل هداف بالدوريات الخمس الكبرى بفارق هدفاً وحيداً عن المتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد صاحب الـ39 هدفاً في جميع المسابقات التي شاكر فيها مع الميرينجي.

وحتى الأن يعد صلاح ثالث أفضل لاعب هداف في تاريخ ليفربول بموسم واحد بمختلف البطولات التش يشارك فيها الفريق الإنجليزي الكبير، وبالتالي لا يفصله سوى 5 أهداف فقط من أجل معادله السجل التهديفي لنجم وأسطورة المنتخب الإنجليزي، وليفربول الأسبق روجر هانت صاحب الـ42 هدفاً بجميع البطولات، والذي تمكن من ذلك خلال موسم 1961-1962، وإذا نظرنا إلى مباريات الصاروخ المصري المتبقية في مختلف المسابقات التي يشارك فيها ليفربول فإنها قد تصل إلى 9 مباريات، بواقع 6 مواجهات بالدوري، و3 لقاءت على الأقل بدوري الأبطال، وبالتالي فإن النجم المصري بات قريباً للغاية من تحطيم رقم هانت التاريخي والذي صمد لفترات طويلة.

ويعد الويلزي إيان راش نجم وأسطورة ليفربول السابق هو الهداف التاريخي لفريق ليفربول في مختلف البطولات التي يشارك فيها مع الفريق خلال موسم واحد بواقع 47 هدفاً، وقد تكون فرصة صلاح صعبة للغاية في معادلة رقم راش القياسي بالنظر إلى إجمالي المباريات المتبقية للملك المصري هذا الموسم.