«صلاح» لـ«جهاز المنتخب»: لا داعي للقلق

نقلاً عن العدد الورقي

سيطرت حالة من القلق الشديد على الأرجنتينى هيكتور كوبر ومساعديه، بعد خروج محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى مصاباً فى الدقيقة 51 من مباراة مانستشر سيتى، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا.

وحرص كوبر ومعاونوه على الاطمئنان على الفرعون المصرى عقب اللقاء، حيث أكد نجم منتخبنا الوطنى أنه شعر بآلام بسيطة فى «الفخذ»، وأنه فضل عدم المخاطرة باستمراره فى اللقاء، كى لا تتفاقم الإصابة ويتمكن من المشاركة فى مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل.