رسميا| «صلاح» يتفوق على «رونالدو» ويحصد جائزة الأفضل في ذهاب ربع نهائي الأبطال

حصد المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم، لقب أفضل لاعب بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا "شامبيونزليج" وفقا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا".

وقدم صلاح أداء طيبا خلال مواجهة مانشستر سيتي، حيث تمكن من تسجيل هدف وصنع آخر، ونال اللاعب 57 % من تصويت الجماهير، فيما حصد رونالدو، لاعب ريال مدريد 35%، وحصد خيمس رودريجيز، لاعب بايرن ميونيخ على 5%، فيما نال جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة 4%.

وتنافس مع صلاح 3 لاعبين للقب الأفضل خلال مرحلة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبان هم: البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفين لريال مدريد في شباك مضيفه يوفنتوس، والمدافع الإسباني جيرار بيكيه الذي سجل هدفا لبرشلونة في مرمى روما، وأخيرا خيمس رودريجيز لاعب وسط بايرن ميونيخ الذي قدّم أداء رائعا في مواجهة إشبيلية.

يُذكر أن نتائج ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:

يوفنتوس 0-3 ريال مدريد

إشبيلية 1-2 بايرن ميونيخ

ليفربول 3-0 مانشستر سيتي

برشلونة 4-1 روما