محمد صلاح لاعب شهر مارس بالبريميرليج

توج محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب لشهر مارس في الدوري الإنجليزي الممتاز «بريمييرليج»، وذلك للمرة الثالثة بنفس الموسم.

واستطاع صلاح أن يحصد اللقب على حساب منافسه بالفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد، روميلو لوكاكو، ديفيد سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، وينافسهم سون هيونج مين، مهاجم توتنهام الإنجليزي، التركي تشنك توسون لاعب إيفرتون، كريس وود لاعب بيرنلي.

الجدير بالذكر أن صلاح تمكن من تسجيل 39 هدفاً هذا الموسم، في مختلف المسابقات التي شارك فيها مع الفريق، كما قاد ليفربول للتأهل للدور نصف النهائي من دوري الأبطال على حساب منافسه مانشستر سيتي.