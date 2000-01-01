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بالفيديو| "فرعون إنجلترا" أغنية بولندية جديدة لمحمد صلاح

اليوم PM 01:13
كتب: عصام يحيى
بالفيديو| "فرعون إنجلترا" أغنية بولندية جديدة لمحمد صلاح

محمد صلاح

نشرت صفحة ليفربول بالعربي، على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» أغنية جديدة للفرعون المصري محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي و يغنيها مجموعة من الشباب البولنديين بعد المستوى الرائع الذى يقدمه صلاح مع الريدز، وتألقه بشكل ملفت في كل البطولات التي شارك خلالها مع فريقه.

جدير بالذكر، أن «صلاح» ساهم في فوز فريقه على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل، خلال المباراة التي أقيمت أمس الأول ضمن منافسات مباراة الذهاب من دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب الأنفيلد.

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