6 أبريل.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت، الموافق السابع من شهر أبريل، العديد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى، ومباراتين في الدوري المصري، ومباريات حاسمة بالدوري السعودي.

ونستعرض فيما يلي مواعيد أبرز المواجهات بتوقيت القاهرة، والقنوات الناقلة لها:

* الدوري المصري.. الجولة 31

- طنطا × الإنتاج الحربي.. 15:00.. أون سبورت ودي إم سي سبورت والنيل للرياضة

- طلائع الجيش × الإسماعيلي.. 17:30.. أون سبورت ودي إم سي سبورت والنيل للرياضة

* الدوري الإنجليزي.. الجولة 33

- إيفرتون × ليفربول.. 13:30.. بي إن سبورتس HD2

- ستوك سيتي × توتنهام.. 16:00.. بي إن سبورتس HD2

- ويست بروم × سوانزي.. 16:00.. بي إن سبورتس HD8

- ليستر سيتي × نيوكاسل.. 16:00.. بي إن سبورتس HD12

- مانشستر سيتي × مانشستر يونايتد.. 18:30.. بي إن سبورتس HD2

* الدوري الإسباني.. الجولة 31

- برشلونة × ليجانيس.. 20:45.. بي إن سبورتس HD3

* الدوري الإيطالي.. الجولة 31

- بينيفينتو × يوفنتوس.. 15:00.. بي إن سبورتس HD4

- روما × فيورنتينا.. 18:00.. بي إن سبورتس HD4

* الدوري الألماني.. الجولة 29

- أوجسبورج × بايرن ميونيخ.. 15:30.. بي إن سبورتس HD5

* الدوري الفرنسي.. الجولة 32

- موناكو × نانت.. 17:00.. بي إن سبورتس HD6

* الدوري السعودي.. الجولة 25

- الفتح × النصر.. 17:40.. إم بي سي برو سبورت 2

- الباطن × الفيصلي.. 18:00.. إم بي سي برو سبورت 3

- الاهلي × الهلال.. 19:40.. السعودية الرياضية KSAsports1، إم بي سي برو سبورت 1

* الدوري البرتغالي.. الجولة 29

- فيرينسي × سبورتنج براجا.. 19:15..

* دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "شامبيونشيب".. الجولة 41

- نورويتش سيتي × أستون فيلا.. 13:30..

* دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.. الجولة 42

- ويجان × ميلتون كينيس دونس.. 16:00..