«كلوب» يكشف مدى جاهزية «صلاح» للمشاركة أمام مانشستر سيتي

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن مدي جاهزية النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول، للمشاركة خلال مواجهة فريقه المقبلة أمام مانشستر سيتي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، والمقرر اقامتها الثلاثاء المقبل.

وأكد كلوب في تصريحات صحفية عقب اللقاء الذي جمع فريقه أمام إيفرتون اليوم بالجولة الـ33 من "البريميرليج" قائلاً : "إصابة صلاح ليست خطيرة كما يتخيل البعض، هي مجرد إصابة بسيطة لا تستدعي هذا القلق".

وأكمل "قد يكون متاحاً بشكل كبير خلال لقاء الفريق المقبل أمام مانشستر سيتي، هو لم يكن متاحاً فقط اليوم، إذ أننا فضلنا اراحته لعدم جاهزيته بشكل كامل للمشاركة أمام إيفرتون، وهو نفس الحال لزميله الأخر أندي روبيرتسون".