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بالفيديو| مانشستر يونايتد ينهي الديربي بريمونتادا تاريخية.. ويؤجل تتويج المان سيتي بالدوري

منذ 7 دقيقة
كتب: محمد محجوب
بالفيديو| مانشستر يونايتد ينهي الديربي بريمونتادا تاريخية.. ويؤجل تتويج المان سيتي بالدوري

لقطة من المباراة

انتهت مباراة فريقي مانشستر سيتي واليونايتد، في المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، التي اقيمت على ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي، بفوز كتيبة مورينيو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد التأخر بهدفين في الشوط الأول وتأجيل تتويج السيتي باللقب.

تقدم اللاعب البلجيكي "كومباني" لصالح السيتي، في الدقيقة (25) من عمر المباراة، وعزز "جوندوجان" تقدم الفريق السماوي، في الدقيقة (30)، وفي الدقيقة (50) القائم الأيسر يحرم "جوندوجان" من الهدف الثاني له في اللقاء والثالث لفريقه، وقلص "بوجبا" الفارق بهدف أول لليونايتد في الدقيقة (53)، وتعادل اللاعب نفسه بعد دقيقة واحدة من ضربة رأسية، وجاء هدف فوز مانشستر يونايتد عن طريق المدافع "سمولينج" في الدقيقة (69)، وأهدر "ستيرلينج" فرصة هدف التعادل في الدقيقة (90) بعد تصدي حارس اليونايتد لتسديدة اللاعب الإنجليزي من أمام خط المرمي.

رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد السيتي عند النقطة 84 في صدارة ترتيب جدول الدوري.

   

   

   

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