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«ميسي» يعادل رقم «صلاح» ويهدد عرشه في صراع الحذاء الذهبي

منذ 25 دقيقة
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
«ميسي» يعادل رقم «صلاح» ويهدد عرشه في صراع الحذاء الذهبي

ميسي وصلاح

تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة برشلونة من تسجيل هدفين متتاليين في شباك ليجانيس، وذلك في اللقاء الذي يجمع الفريقين حالياً بالجولة الـ31 من الليجا.

وبذلك وصلت عدد أهداف البرغوث الأرجنتيني إلى 28 هدفاً ببطولة الدوري الإسباني الممتاز، كما وصلت أهدافه في مختلف المسابقات التي شارك فيها الموسم الجاري مع البارسا إلى 38 هدفاً.

وبذلك نجح النجم الأرجنتيني في معادلة نفس عدد أهداف المصري محمد صلاح نجم، وهداف فريق ليفربول والذي يتصدر هدافي بطولة الدوري الإنجليزي حالياً، فيما يتعلق بجميع أهداف الثنائي على مدار هذا الموسم في مختلف البطولات التي شاركا فيها مع فرقهم، ولكلاً منهما 38 هدفاً.

وفيما يتعلق بصراع الحذاء الذهبي لأفضل هداف بالدوريات الخمس الكبرى، فإن النجم الأرجنتيني يقع خلف النجم المصري بفارق هدف وحيد، إذ يتصدر صلاح قائمة هدافي البريميرليج برصيد 29 هدفاً، فيما يتصدر ميسي قائمة هدافي الليجا برصيد 28 هدفاً.

 

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