بالفيديو| صلاح يعلن جاهزيته لمباراة مانشستر سيتي بمشاركته في المران الختامي

شارك محمد صلاح بشكل طبيعي في المران الختامي لليفربول في مقر تدريبات الريدز بمركز مييلود استعدادا للقاء الحاسم أمام مانشستر سيتي مساء غد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب الاتحاد.

وكان يورجن كلوب قد أشار إلى أن موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراة مانشستر سيتي سيتم حسمه غدا، قبل أن يشارك النجم المصري في المران الأخير بصورة طبيعية وهو ما يدل على جاهزيته للقاء.

يُذكر أن محمد صلاح سجل هدفا وصنع آخر، في فوز ليفربول على مانشستر سيتي في مباراة الذهاب يوم الأربعاء الماضي في أنفيلد، وغاب اللاعب المصري عن مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي ظهر السبت الماضي.