الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

«ربيري» و«روبين» يقتربان من تجديد تعاقدهما مع البايرن

لاعب بتروجت: لدي 4 عروض.. وانتظر نهاية الموسم لحسم مصيري

بعد تأكد غياب «مسعود» عن مباراة النصر.. مران شاق لثنائي حراس المصري

«الحضري» لـ«جوزيه» في عيد ميلاده: «قضيت أفضل فتراتي الكروية معاك»

بالفيديو| صلاح يعلن جاهزيته لمباراة مانشستر سيتي بمشاركته في المران الختامي

منذ 44 دقيقة
كتب: أحمد موسى
بالفيديو| صلاح يعلن جاهزيته لمباراة مانشستر سيتي بمشاركته في المران الختامي

صلاح

شارك محمد صلاح بشكل طبيعي في المران الختامي لليفربول في مقر تدريبات الريدز بمركز مييلود استعدادا للقاء الحاسم أمام مانشستر سيتي مساء غد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب الاتحاد.

وكان يورجن كلوب قد أشار إلى أن موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراة مانشستر سيتي سيتم حسمه غدا، قبل أن يشارك النجم المصري في المران الأخير بصورة طبيعية وهو ما يدل على جاهزيته للقاء.

يُذكر أن محمد صلاح سجل هدفا وصنع آخر، في فوز ليفربول على مانشستر سيتي في مباراة الذهاب يوم الأربعاء الماضي في أنفيلد، وغاب اللاعب المصري عن مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي ظهر السبت الماضي.

أخبار متعلقة

بالفيديو| "فرعون إنجلترا" أغنية بولندية جديدة لمحمد صلاح

بالفيديو| "فرعون إنجلترا" أغنية بولندية جديدة لمحمد صلاح
محمد صلاح يتفوق على «رونالدو» ويحصد لقب «الكينج» بدورى الأبطال

محمد صلاح يتفوق على «رونالدو» ويحصد لقب «الكينج» بدورى الأبطال

رؤوف خليف لـ«الوطن سبورت»: خليفة محمد صلاح بديل «المساكني».. وأبو تريكة خسر بسبب المونديال

أبدى رؤوف خليف، المعلق التونسي الشهير، حزنه الشديد بعد الإصابة التي تعرض لها يوسف المساكني

عاجل| محمد صلاح يفوز بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين عن شهر مارس

تمكن المصري محمد صلاح جناح ليفربول، من الفوز بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين عن شهر مارس.

أخبار قد تعجبك

الزمالك يكشف حقيقة شكوى «فيريرا» فى «فيفا».. والجهاز يكمم أفواه اللاعبين

استطلاع رأى

الأكثر قراءة

بالصور| رئيس الزمالك يسابق الزمن لافتتاح النادي النهري غدا

«مرتضى»: خليفة إيهاب جلال «أجنبي»

الأهلي يحصل على «5 ملايين» جنيه مقابل انتقال «السعيد» للدوري الفنلندي
اتحاد الكرة يحارب توقيع اللاعبين لناديين لعدم تكرار أزمة «السعيد»