صلاح يُطمئن جماهير ليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي

طمئن محمد صلاح جماهيره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قبل مواجهة مانشستر سيتي بعد مشاركته في المران الختامي للفريق بمركز ميلوود الخاص بتدريبات الريدز.

ونشر صلاح صورة له في تدريب ليفربول الختامي استعدادا لمباراة مانشستر سيتي المقرر إقامتها غدا على ملعب الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وكان صلاح تعرض لإصابة خلال مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي، التي انتهت بفوز ليفربول (3-0) منتصف الأسبوع الماضي في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال.