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عاجل| كوبيون بالوسورا يعلن ضم عبد الله السعيد

اليوم PM 03:01
كتب: عثمان إبراهيم
عاجل| كوبيون بالوسورا يعلن ضم عبد الله السعيد

عبد الله السعيد بقميص بالوسورا

أعلن نادي كوبيون بالوسورا الفنلندي ضم عبد الله السعيد مُعارا من النادي الأهلي لمدة شهرين.

ونشر النادي الفنلندي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة "السعيد" وهو مرتدي قميص فريقه الجديد.

يُذكر أن الأهلي عرض عبد الله السعيد للبيع أو الإعارة، عقب تمديد تعاقده مع النادي واعترافه بالتوقيع لنادي الزمالك، ومن المقرر أن يلعب "السعيد" لمدة شهرين مع الفريق الفنلندي، قبل الانضمام لمنتخب مصر في كأس العالم، ثم سينتقل إلى الأهلي السعودي في مطلع الموسم المقبل.

 

 

 

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