الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

نانا بوكو يكتفى بجلسة علاج في الزمالك.. و«حامد» يجرى حول الملعب

خيسوس يشعل المباراة مبكرا بالتقدم لمانشستر سيتي أمام ليفربول

جلسة خاصة بين ايهاب جلال وإسلام جمال في تدريب الزمالك

«كاسونجو» يشارك فى تدريبات الزمالك.. و«معروف» يواصل التأهيل

شاهد| بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وليفربول.. صلاح أساسيا

منذ 50 دقيقة
كتب: أحمد موسى
شاهد| بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وليفربول.. صلاح أساسيا

ليفربول ومانشستر سيتي

يقدم موقع الوطن سبورت خدمة لزواره لمتابعة مباراة مانشستر سيتي وليفربول في إطار إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب الاتحاد.

ويبدأ النجم المصري محمد صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة الذهاب.

وكان ليفربول قد تغلب على مانشستر سيتي في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد، ويحتاج رفاق صلاح للفوز أو التعادل أو الهزيمة بفارق هدفين من أجل خطف بطاقة الصعود لنصف النهائي.

أخبار متعلقة

مفاجأة| «صلاح» أساسياً في تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي

مفاجأة| «صلاح» أساسياً في تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي
بالأرقام .. كل ما قدمه «صلاح» أمام مانشستر سيتي منذ انتقاله إلى ليفربول

بالأرقام .. كل ما قدمه «صلاح» أمام مانشستر سيتي منذ انتقاله إلى ليفربول

عاجل|صلاح أساسيا أمام مانشستر سيتي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه الذي سيواجه مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد.

«دي بروين» يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول

أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا تشكيلة فريقه لمباراته المرتقبة أمام ليفربول في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبط

أخبار قد تعجبك

العار يلاحق «زمالك مرتضى».. ورئيس النادى يحدد بديل «جلال»

استطلاع رأى

  • روما

    روما

  • 1

    :

    0

    08:45 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • برشلونة

    برشلونة

  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • 1

    :

    0

    08:45 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • ليفربول

    ليفربول

الأكثر قراءة

«مرتضى»: خليفة إيهاب جلال «أجنبي»

الأهلي يحصل على «5 ملايين» جنيه مقابل انتقال «السعيد» للدوري الفنلندي

"هتيفة مرتضى" يعصون أوامره خلال مباراة المقاصة
الأهلى يبحث طريقة استعادة «جمعة».. و«البدرى» يتّهم البدلاء بالاستهتار أمام سموحة