شاهد| بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وليفربول.. صلاح أساسيا

يقدم موقع الوطن سبورت خدمة لزواره لمتابعة مباراة مانشستر سيتي وليفربول في إطار إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب الاتحاد.

ويبدأ النجم المصري محمد صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة الذهاب.

وكان ليفربول قد تغلب على مانشستر سيتي في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد، ويحتاج رفاق صلاح للفوز أو التعادل أو الهزيمة بفارق هدفين من أجل خطف بطاقة الصعود لنصف النهائي.