بالفيديو| على طريقة ميسي.. «صلاح» يتعادل لـ ليفربول أمام مانشستر سيتي

تعادل فريق ليفربول أمام مضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 1-1، وذلك في اللقاء الذي يجمع كلا الفريقين حالياً في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

أحرز صلاح هدف التعادل في الدقيقة 56 من هجمة مرتدة سريعة، لتصل إليه الكرة في النهاية ويراوغ بها حارس مانشستر سيتي إيديرسون على طريقة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، ليضعها من فوقه بكل براعة.

الجدير بالذكر أن هدف مانشستر سيتي الوحيد جاء عن طريق دي بروين في الدقيقة الثانية من زمن المباراة.