بالفيديو| «فيرمينو» يعزز تقدم ليفربول أمام مانشستر سيتي بهدف ثاني

تقدم فريق ليفربول على مضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، وذلك في اللقاء الذي يجمع الفريقين حالياً في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتشير نتيجة المباراة لتقدم ليفربول بنتيجة 2-1 أمام السيتي.

أحرز روبيرتو فيرمينو هدف الريدز الثاني في الدقيقة 77 من زمن اللقاء.

وكان النجم المصري محمد صلاح قد أحرز هدف الريدز الأول في الدقيقة 56، فيما سجل جابريال خيسوس الوحيد في الدقيقة الثانية.