حساب ليفربول: "أنتم في حضرة الملك المصري يا سادة"

احتفل الحساب الرسمي لليفربول الإنجليزي بالنجم المصري محمد صلاح بعد قيادته للريدز للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على مانشستر سيتي في عقر داره بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد.

وكتب الحساب الرسمي لليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل لاجتماعي:"تويتر" للنجم المصري محمد صلاح:" أنتم في حضرة الملك المصري يا سادة".

وقاد محمد صلاح ليفربول للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال اوروبا بتكرار الفوز على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة.