أول تعليق من صلاح بعد التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

أعرب محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بعد فوز فريقه على غريمه مانشستر سيتي، في إياب دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الاتحاد، والصعود إلى الدور نصف النهائي للبطولة.

وقال الفرعون المصري في تصريحاته إلى قناة "بي ان سبورت" الرياضية بعد المباراة:"كان عندنا ثقة كبيرة، والكل كان متوقع ان مانشستر سيتي هينزل ضاغط، وده شيء طبيعي لأننا كسبنا على ملعبنا 3/0، لكن ليفربول دافع كويس، وأهم حاجة اننا جبنا جول في وقت مناسب، وقدرنا نصعد للدور نصف النهائي".

وأضاف: " بنقدم موسم متميز سواء على المستوي المحلي، أو في دوري الأبطال، وده نتيجة جهد كل اللاعيبة والجهاز الفني".

جدير بالذكر أن صلاح تمكن من أحراز هدفين في شباك مانشستر سيتي في لقائي الذهاب والعودة، كما أستطاع صناعة هدف أخر، كما حصد اليوم جائزة هدف الشهر لنادي ليفربول، وحصد جائزة لاعب شهر مارس للدوري الإنجليزي الممتاز.