بالصور| الصحف الإنجليزية تتغني بـ«صلاح» بعد التأهل لنصف نهائي الأبطال

علقت الصحف الإسبانية، علي فوز فريق ليفربول على غريمه مانشستر سيتي، بنتيجة 2/1 في إياب دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا، وبمجمل 5/1 في لقائي الذهاب والعودة، ليتمكن الريدز من الصعود إلى الدور نصف النهائي عل حساب السيتي.

وتغنت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، بالمستوي المتميز الذي قدمة محمد صلاح في لقاء اليوم، ووضعت الصحيفة صورة صلاح على الغلاف بعنوان " العظيم محمد صلاح يخرس السيتي، صلاح يرسل ليفربول إلى السيمي فاينال بعد إقصاء جوارديولا".

وأبرزت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تأهل ليفربول وقالت : "محمد صلاح وروبرتو فيرمينو يرسلان فريق يورجن كلوب إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد أن قاوموا بالعودة في الشوط الثاني".

وتحدثت صحيفة "ذا صن" البريطانية قائلة: "محمد صلاح يضرب مرة أخرى لينقل فريق يورجن كلوب إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عشر سنوات".

وفي تقرير لـ"ميرور" قالت: "صلاح حاسم مرة أخرى".

جدير بالذكر أن صلاح تمكن من أحراز هدفين في شباك مانشستر سيتي في لقائي الذهاب والعودة، كما أستطاع صناعة هدف أخر، كما حصد اليوم جائزة هدف الشهر لنادي ليفربول، وحصد جائزة لاعب شهر مارس للدوري الإنجليزي الممتاز.