الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

جيجى بوفون يكشف عن أمنياته في مباراته الأخيرة بدوري الأبطال

ملخص لمسات وابداع محمد صلاح

رئيس برشلونة : روما كان الأفضل

دي روسي : نحن الآن نفكر فى النهائى

بالصور| الصحف الإنجليزية تتغني بـ«صلاح» بعد التأهل لنصف نهائي الأبطال

اليوم AM 12:06
كتب: محمد محجوب
بالصور| الصحف الإنجليزية تتغني بـ«صلاح» بعد التأهل لنصف نهائي الأبطال

صلاح يتصدر الصحف الانجليزية

علقت الصحف الإسبانية، علي فوز فريق ليفربول على غريمه مانشستر سيتي، بنتيجة 2/1 في إياب دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا، وبمجمل 5/1 في لقائي الذهاب والعودة، ليتمكن الريدز من الصعود إلى الدور نصف النهائي عل حساب السيتي.

وتغنت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، بالمستوي المتميز الذي قدمة محمد صلاح في لقاء اليوم، ووضعت الصحيفة صورة صلاح على الغلاف بعنوان " العظيم محمد صلاح يخرس السيتي، صلاح يرسل ليفربول إلى السيمي فاينال بعد إقصاء جوارديولا".

وأبرزت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تأهل ليفربول وقالت : "محمد صلاح وروبرتو فيرمينو يرسلان فريق يورجن كلوب إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد أن قاوموا بالعودة في الشوط الثاني".

وتحدثت صحيفة "ذا صن" البريطانية قائلة: "محمد صلاح يضرب مرة أخرى لينقل فريق يورجن كلوب إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عشر سنوات".

وفي تقرير لـ"ميرور" قالت: "صلاح حاسم مرة أخرى".

جدير بالذكر أن صلاح تمكن من أحراز هدفين في شباك مانشستر سيتي في لقائي الذهاب والعودة، كما أستطاع صناعة هدف أخر، كما حصد اليوم جائزة هدف الشهر لنادي ليفربول، وحصد جائزة لاعب شهر مارس للدوري الإنجليزي الممتاز.

أخبار متعلقة

رقم قياسي جديد لـ ليفربول بعد ثنائية السيتي

رقم قياسي جديد لـ ليفربول بعد ثنائية السيتي
معاناة «جوارديولا» أمام «لاهوز» مستمرة بعد سقوط مانشستر سيتي أمام ليفربول

معاناة «جوارديولا» أمام «لاهوز» مستمرة بعد سقوط مانشستر سيتي أمام ليفربول

حساب ليفربول: "أنتم في حضرة الملك المصري يا سادة"

احتفل الحساب الرسمي لليفربول الإنجليزي بالنجم المصري محمد صلاح بعد قيادته للريدز للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على مانشستر سيتي في عقر داره بهدف

ليفربول يتجاهل «صلاح» في استفتاء أفضل لاعب أمام مانشستر سيتي

رغم إحراز محمد صلاح هدف التقدم لليفربول في شباك مانشستر سيتي ومساهمته بشكل كبير في تأهل الريدز لنصف نهائي دوري الأبطال إلا أن الحساب الرسمي للريدز لم يضع النجم

أخبار قد تعجبك

العار يلاحق «زمالك مرتضى».. ورئيس النادى يحدد بديل «جلال»

استطلاع رأى

الأكثر قراءة

«مرتضى»: خليفة إيهاب جلال «أجنبي»

"هتيفة مرتضى" يعصون أوامره خلال مباراة المقاصة

بالمستندات| مرتضى منصور يضحي بهاني زادة ويعترف عليه
الأهلى يبحث طريقة استعادة «جمعة».. و«البدرى» يتّهم البدلاء بالاستهتار أمام سموحة