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زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد أمام يوفنتوس

منذ 33 دقيقة
كتب: أحمد موسى
زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد أمام يوفنتوس

ريال مدريد

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن تشكيل فريقه الذي سيواجه يوفنتوس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة في عقر دار السيدة العجوز، ويحتاج البيانكونيري للفوز بأربع أهداف نظيفة من أجل التأهل.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:"نافاس، كارفاخال، فاران، فاييخو، مارسيلو، لوكا مودريتش، كاسيميرو، كروس، إيسكو، كريستيانو رونالدو، جاريث بيل".

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