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30دقيقة| سيطرة مدريدية بعد هدف يوفنتوس.. وبطاقة صفراء لماندزوكيتش

منذ 46 دقيقة
كتب: أحمد موسى
30دقيقة| سيطرة مدريدية بعد هدف يوفنتوس.. وبطاقة صفراء لماندزوكيتش

يوفنتوس وريال مدريد

مرت 30دقيقة من زمن مباراة ريال مدريد ويوفنتوس ولا زال تقدم السيدة العجوز بهدف نظيف في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا خلال المباراة التي تجمعهام على ملعب سانتياجو برنابيو.

وبدأ لاعبي ريال مدريد في السيطرة على الكرة بعد الربع ساعة الأولى التي استحوذ خلالها يوفنتوس على مجريات اللقاء، وتمكن ماندزوكيتش من التقدم بالهدف الأول.

وكاد ريال مدريد أن يدرك هدف التعادل عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 22 بتسديدة أرضية تصدى لها بوفون.

وتحصل ماندزوكيتش على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة في الدقيقة 28 بعد عرقلته لداني كارفخال في الجانب الأيمن.

وأطلق مارسيلو تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

 

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