بالفيديو| «ماندجوكيتش» يسجل ثاني أهداف يوفنتوس أمام ريال مدريد

تقدم فريق يوفنتوس بثاني أهدافه في شباك ريال مدريد، وذلك في اللقاء الذي يجمع الفريقين حالياً في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف السيدة العجوز الثاني عن طريق المهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش، والذي دون ثاني أهدافه في اللقاء في الدقيقة 37.

وتشير نتيجة اللقاء حالياً لتقدم فريق يوفنتوس على ريال مدريد بثنائية نظيفة.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد قد فاز ذهاباً على يوفنتوس بثلاثية نظيفة.