بالفيديو| يوفنتوس يمهد لريمونتادا إيطالية مجددا بهدفين في الشوط الأول أمام ريال مدريد

في شوط أول مثير تقدم يوفنتوس على ريال مدريد بهدفين دون رد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا خلال المباراة التي تجمعهم على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة في ملعب يوفنتوس أرينا، ويححتاج رفاق السيدة العجوز للفوز بثلاثية نظيفة من أجل معادلة مباراة الذهاب.

76 ثانية فقط كانت كفاية لإحراز الكرواتي ماريو ماندزوكيتش هدف التقدم للسيدة العجوز بعد استقباله عرضية من جانب سامي خضيرة ليضعها برأسه في الشباك.

وعاد ماندزوكيتش لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 37 بعرضية من ليتيشتاينر، ليشعل المباراة مجددا، حيت يحتاج رفاق الفريق الإيطالي في هدف ثالث من أجل معادلة مباراة الذهاب.