75 دقيقة| ريمونتادا ثلاثية لـ يوفنتوس أمام الريال

مرت حتى الأن 75 دقيقة من زمن اللقاء الذي يجمع حالياً فريقي ريال مدريد، ويوفنتوس، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتشير نتيجة اللقاء الذي يجمع الفريقين حالياً إلى تقدم ريال يوفنتوس بثلاثية نظيفة.

نجح فريق السيدة العجوز في تسجيل ثالث أهدافه في شباك ريال مدريد عن طريق نجم وسط يوفنتوس ماتويدي في الدقيقة 61، وذلك بعدما استغل خطأ فادح من حارس مرمى ريال مدريد كيلور نافس.

ونجح فريق يوفنتوس في معاودة سيطرته على المباراة حتى الدقيقة 66، بعدها أمتلك لاعبي ريال مدريد زمام المباراة، لكن دون خلق أي فرص خطيرة تذكر على مرمى الحارس الإيطالي الكبير جانلويجي بوفون حارس مرمي السيدة العجوز.

وفي الدقيقة الـ75 أجرى ريال مدريد ثالث تغييراته بنزول كوفاسيتش بدلاً مواطنه لوكا مودريتش.

الجدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى لمصلحة ريال مدريد بثلاثية نظيفة.