بالفيديو| «رونالدو» يصعد بالريال لنصف نهائي الأبطال.. ويحبط ريمونتادا تاريخية لـ يوفنتوس

نجح فريق ريال مدريد في التأهل بصعوبة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك على الرغم من خسارته الكبيرة أمام يوفنتوس بنتيجة 3-1، في إياب الدور ربع النهائي من البطولة، مستفيداً من انتصاره ذهاباً بثلاثية نظيفة.

أشعل يوفنتوس لقاء إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد مبكرا، عقب تقدمه في الدقيقة الأولى عن طريق ماريو ماندزوكيتش في إطار المباراة التي تجمعهما على ملعب السانتياجو برنابيو.

وأرسل سامي خضيرة عرضية من الجانب الأيمن ليستقبلها ماندزوكيتش برأسه في الشباك محرزا الهدف الأول.

وضغط يوفنتوس بكل قوة في الدقائق العشرة الأولى من أجل تقليص فارق نتيجة مباراة الذهاب، وأهدر هيجواين فرصة الهدف الثاني بتسديده في يد الحارس كيلور نافاس أمام المرمى.

وكاد جاريث بيل أن يدرك هدف التعادل في الدقيقة الثامنة بتصويبته في يد الحارس بوفون قبل أن ترتد له الكرة ليضعها بالكعب في الشباك من الخارج.

وحرم الحكم الإنجليزي إيسكو من هدف التعادل بعد إلغائه بداعي التسلل.

وبعد مرور 30 دقيقة بدأ لاعبي ريال مدريد في السيطرة على الكرة بعد الربع ساعة الأولى التي استحوذ خلالها يوفنتوس على مجريات اللقاء، وتمكن ماندزوكيتش من التقدم بالهدف الأول.

وكاد ريال مدريد أن يدرك هدف التعادل عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 22 بتسديدة أرضية تصدى لها بوفون.

وتحصل ماندزوكيتش على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة في الدقيقة 28 بعد عرقلته لداني كارفخال في الجانب الأيمن.

وأطلق مارسيلو تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

وينتهي بذلك الشوط الأول من المباراة بتقدم يوفنتوس بثنائية نظيفة على أصحاب الأرض ريال مدريد.

وقبل بداية الشوط الثاني من المباراة، أجرى المدير الفني للميرينجي زين الدين زيدان تغييران دفعة واحدة بنزول لوكاس فاسكيز بدلاً من كاسيميرو، وأسينسيو بدلاً من الويلزي جاريث بيل.

ودخل أصحاب الأرض الشوط الثاني بكل قوة، إذ سيطر لاعبي الفريق المدريدي على دفاعات اليوفي، ونجح النادي الملكي في الاستحواذ على الكرة في معظم الأوقات، لكن دون أي خطورة تذكر على مرمى الفريق الإيطالي الكبير، وسط تمركز دفاعي مثالي من جانب لاعبي يوفنتوس بمنتصف ملعبهم.

وفي الدقيقة 58 كاد ينجح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد في تقليص فارق الأهداف من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء اليوفي، لكن جانلويجي بوفون حارس مرمى الضيوف أمسك الكرة ببراعة.

ونجح فريق السيدة العجوز في تسجيل ثالث أهدافه في شباك ريال مدريد عن طريق نجم وسط يوفنتوس ماتويدي في الدقيقة 61، وذلك بعدما استغل خطأ فادح من حارس مرمى ريال مدريد كيلور نافس.

ونجح فريق يوفنتوس في معاودة سيطرته على المباراة حتى الدقيقة 66، بعدها أمتلك لاعبي ريال مدريد زمام المباراة، لكن دون خلق أي فرص خطيرة تذكر على مرمى الحارس الإيطالي الكبير جانلويجي بوفون حارس مرمي السيدة العجوز.

وفي الدقيقة الـ75 أجرى ريال مدريد ثالث تغييراته بنزول كوفاسيتش بدلاً مواطنه لوكا مودريتش.

وفي الدقيقة 76 كاد أيسكو أن يسجل أول أهداف فريقه من تسديدة قوية، لكن الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون أخرج الكرة إلى ركنية، وفي الدقيقة 77 سدد مارسيلو كرة قوية من داخل منطقة جزاء الميرينجي لكنها علت مرمى اليوفي.

وفي الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للريال بعد تدخل مدافع يوفنتوس العنيف المهدي بن عطية على لوكاس فاسكيز، ويحصل حارس مرمى يوفنتوس على كارت أحمر مباشر بعد اعتراضه على حكم المباراة بشكل غير لائق.

ويضطر بعدها ماسيميليانو أليجري المدير الفني لليوفي لسحب مهاجم الفريق جونزالو هيجوايين، ويدفع بالحارس البديل تشيزني، وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع ينجح رونالدو في تسجيل أول أهداف الريال، وهو الهداف الذي يصعد بالفريق المدريدي مباشرة إلى الدور نصف النهائي من البطولة، مستفيداً من انتصار ذهاباً بنتيجة 3-1.