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تعرف على موعد قرعة نصف نهائي دوري الأبطال

أمس PM 11:32
كتب: محمد محجوب
تعرف على موعد قرعة نصف نهائي دوري الأبطال

دوري أبطال أوروبا

اقتربت نسخة دوري أبطال أوروبا الـ64 من نهايتها، بصعود 4 فرق إلى الدور قبل النهائي، وهم ريال مدريد الإسباني "حامل لقب الموسم الماضي"، بجانب ليفربول الإنجليزي، وروما الإيطالي، وبايرن ميونيخ الألماني.

وتقام قرعة الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، يوم الجمعة القادم الموافق 13 إبريل، في تمام الساعة الـ1 بتوقيت القاهرة.

وستقام لقاءات الذهاب من الدور نفسه يومي 24، و25 إبريل الجاري، ومباريات الإياب يومي 1، و2 مايو القادم.

وتقام قرعة تحديد المضيف في نهائي دوري أبطال أوروبا بتاريخ 26 مايو في كييف.

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