تعرف على موعد قرعة نصف نهائي دوري الأبطال

أحدث الأخبار
دوري أبطال أوروبا
اقتربت نسخة دوري أبطال أوروبا الـ64 من نهايتها، بصعود 4 فرق إلى الدور قبل النهائي، وهم ريال مدريد الإسباني "حامل لقب الموسم الماضي"، بجانب ليفربول الإنجليزي، وروما الإيطالي، وبايرن ميونيخ الألماني.
وتقام قرعة الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، يوم الجمعة القادم الموافق 13 إبريل، في تمام الساعة الـ1 بتوقيت القاهرة.
وستقام لقاءات الذهاب من الدور نفسه يومي 24، و25 إبريل الجاري، ومباريات الإياب يومي 1، و2 مايو القادم.
وتقام قرعة تحديد المضيف في نهائي دوري أبطال أوروبا بتاريخ 26 مايو في كييف.
المصري البورسعيدي
-
:
-
05:00 PMالدوري المصري
النصر
الاتفاق
-
:
-
05:40 PMالدوري السعودي للمحترفين
التعاون
الفيصلي
-
:
-
06:00 PMالدوري السعودي للمحترفين
الشباب السعودي
الرائد
-
:
-
06:05 PMالدوري السعودي للمحترفين
اتحاد جدة
الأهلي السعودي
-
:
-
07:40 PMالدوري السعودي للمحترفين
أحد
الهلال السعودي
-
:
-
07:40 PMالدوري السعودي للمحترفين
الفتح
الزمالك
-
:
-
08:00 PMالدوري المصري
الاتحاد السكندري
سسكا موسكو
-
:
-
09:05 PMالدوري الأوروبي
أرسنال
لشبونة
-
:
-
09:05 PMالدوري الأوروبي
أتليتكو مدريد
تعليقات الفيسبوك