تعرف على ترتيب الهدافين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.. رونالدو يبتعد عن صلاح

ابتعد كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد بصدارة الهدافين بدوري أبطال أوروبا عقب هدفه القاتل في شباك يوفنتوس والذي أهل به فريقه لنصف نهائي الشامبيونزليج.

رونالدو رفع رصيده من الأهداف لـ 15 هدف في دوري الأبطال بفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه محمد صلاح وروبرتو فيرمينيو لاعبا ليفربول ووسام بن يدر لاعب أشبيلية.

وينافس صلاح على لقب الهداف في دوري أبطال أوروبا بـ 8 أهداف، كما يتصدر النجم المصري ترتيب الهدافين في البريميرليج بـ 29 هدف بفارق 4 أهداف عن هاري كين لاعب توتنهام.