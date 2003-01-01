محمد صلاح.. الفرعون المصرى ملكاً على أوروبا

نقلا عن العدد الورقي

واصل الدولى المصرى محمد صلاح، جناح نادى ليفربول الإنجليزى، سحره مع فريقه وقاده للصعود إلى دور نصف النهائى من دورى أبطال أوروبا، محققاً العديد من الأرقام الخاصة له، وللفريق فى كل البطولات التى شارك فيها هذا الموسم لتتغنى وتحتفى به كل صحف العالم، وسارع الجميع فى وصفه بالألقاب المختلفة.

«صلاح» شارك فى تأهل ليفربول بتسجيل هدف فى فوز فريقه على مانشستر سيتى بهدفين لهدف واحد على ملعب الاتحاد فى إياب الدور ربع النهائى من الشامبيونزليج، وأصبح الفرعون المصرى أكثر لاعب فى تاريخ الدورى الإنجليزى يسهم فى صنع انتصارات سواء بالتسجيل أو صنع الأهداف بـ50 هدفاً فى مختلف المسابقات، حيث أحرز 39 هدفاً، وتمكن من صناعة 11 أخرى، وبات أول لاعب فى تاريخ فريقه يسجل 8 أهداف فى نسخة واحدة من البطولة، وثانى لاعب أفريقى يسجل 8 أهداف، أو أكثر فى موسم واحد من دورى أبطال أوروبا بعد صامويل إيتو فى 2010-2011 الذى سجل 8 أهداف.

وعلى المستوى العربى، سجل صلاح هدفه الـ11، ليكون على بعد هدف وحيد من الجزائرى رابح ماجر لاعب بورتو البرتغالى الأسبق، صاحب الـ12 هدفاً، كأكثر لاعب عربى تسجيلاً، فى البطولة الأقوى فى أوروبا، لينهى أسبوعاً مميزاً له، بعدما فاز بجائزة أفضل لاعب فى جولة الذهاب من دورى الأبطال، وأيضاً أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى لشهر مارس الماضى، بعدما خاض 4 مباريات سجل خلالها 6 أهداف.

وواصل مطاردة البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم نادى ريال مدريد الإسبانى، على صدارة أفضل هداف فى الدوريات الخمسة الكبرى، بعدما سجل «مو» 39 هدفاً خلال 44 مباراة، ويبعد بهدف واحد عن الـ«دون»، صاحب الـ40 هدفاً فى 37 مباراة فقط، وحقق الريدز إنجازاً تاريخياً، حيث أصبح الفريق الوحيد فى النسخة الحالية من دورى الأبطال، الذى لم يتلق أى هزيمة فى أى مباراة خاضها هذا الموسم، وبات أول نادٍ إنجليزى فى تاريخ دورى أبطال أوروبا يسجل 33 هدفاً فى نفس العام للبطولة، وأصبح أول فريق يتفوق على فريق يدربه جوارديولا ثلاث مرات فى موسم واحد.

وتصدرت صورة احتفال صلاح بالهدف أغلفة أغلب الصحف الإنجليزية بعد المباراة، وكتبت إكسبريس: «مو الجبار يخرس مانشستر سيتى»، بينما عنونت صحيفة مترو الصفحة الأولى وكتبت: «سحر صلاح يطيح بالسيتى»، وكان العنوان الرئيسى لجريدة ميرور: «صلاح أفضل من مانشستر سيتى»، بينما وصفته جارديان بالمنقذ.

«صلاح»: «أحب غناء الجماهير لى.. ويجعلنى فخوراً بما أقدمه»..

وقال «صلاح» بعد نهاية المباراة: «توقعنا الضغط القوى من مانشستر سيتى، من الدقيقة الأولى للعودة فى النتيجة، فى أول المباراة تلقينا هدفاً بعد دقيقتين، والأمر كان صعباً للغاية، ولكننا نلعب كفريق ومجموعة متكاملة واستطعنا العودة وتسجيل هدفين».

وتابع: «نتيجة الذهاب بالفوز بثلاثية نظيفة ساعدتنا فى الإياب وتوقيت الهدف الأول لنا كان رائعاً، وسعيد بتسجيلى الهدف بهذه الطريقة، هذه أول مرة أصل لنصف نهائى دورى الأبطال، وتأهل ليفربول لهذا الدور هو نتيجة مجهود كبير منذ بداية الموسم وفى المواسم السابقة لباقى اللاعبين».

«كلوب»: نعيش لحظات رائعة.. و«جوارديولا»: ليفربول فريق كبير مع مدرب كبير

وأضاف «صلاح»: «غيرت مركزى أكثر من مرة مع الفريق ولا توجد مشكلة، أهم شىء هو أن تعطى كل ما لديك للفريق»، وعن غناء الجماهير بعد المباراة قال: «أحب الأغنية كثيراً، وتجعلنى فخوراً بما أقدمه لفريقى، ولكنى قلت مراراً إننى ألعب لمساعدة الفريق على الفوز بالمباريات، وهذا الشىء الأهم بالنسبة لى». وقال الإسبانى، بيب جوارديولا، المدير الفنى لمانشستر سيتى: «طرد الحكم لى.. لقد قلت له لنا هدف صحيح فى الشوط الأول، هذا هو السبب فى أنه طردنى، الأمر مختلف عندما ينتهى الشوط الأول بنتيجة هدف دون مقابل، وليس هدفين، ماتيو لاهوز هو شخص غير طبيعى، هو يحب أن يكون مختلفاً عن الآخرين، ويحب أن يكون خاصاً، أنا أعرفه من إسبانيا، عندما يرى شيئاً يفعل عكسه، وهدف صلاح الأول فى الأنفيلد كان متسللاً، تهنئة كبيرة لليفربول، فريق كبير، مدرب كبير».

وأكد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى للريدز، أنه لم يكن يخشى مواجهة السيتى، وأن كل ما حدث فى المباراة توقعته تماماً، وأكمل: «نعيش لحظات رائعة وأن تفوز على واحد من أفضل الفرق فى أوروبا مرتين هو أمر مميز للغاية».

جوائز صلاح الفردية

أغسطس 2017:

- أفضل لاعب فى ليفربول.

- أفضل هدف فى ليفربول.

سبتمبر 2017:

- أفضل لاعب فى دورى الأبطال (دور المجموعات - الجولة الأولى).

- أفضل لاعب فى ليفربول.

- أفضل هدف فى ليفربول.

- أفضل لاعب فى دورى الأبطال (دور المجموعات - الجولة الثالثة).

نوفمبر 2017:

- أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى لشهر نوفمبر (أول لاعب عربى يفوز بها فى التاريخ).

- أفضل لاعب فى ليفربول.

- أفضل هدف فى ليفربول.

- أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى (رابطة المحترفين)

ديسمبر 2017:

- أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2017 من هيئة الإذاعة البريطانية.

- أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى (رابطة المحترفين).

- أفضل لاعب فى ليفربول.

- أفضل هدف فى ليفربول.

يناير 2018:

- أفضل لاعب فى أفريقيا من الاتحاد الأفريقى.

فبراير 2018:

- أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى لشهر فبراير.

- أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى (رابطة المحترفين).

- أفضل لاعب فى ليفربول.

- أفضل هدف فى ليفربول.

مارس 2018:

- أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى (رابطة المحترفين).

- أفضل لاعب فى ليفربول.

- أفضل هدف فى ليفربول.

أبريل 2018:

أفضل لاعب فى جولة ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا.

- أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى لشهر مارس.

- أفضل هدف فى ليفربول لشهر مارس.