«صلاح» يغيب عن قائمة الأفضل في دوري الأبطال

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محمد صلاح
أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الأفضل في جولة الإياب من دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا.
وشهدت القائمة استبعاد الدولي محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، رغم انه الفائزة بلقب الأفضل في مباراة الذهاب.
وضمت القائمة كلا من البوسني ادين دجيكو، مهاجم نادي روما الايطالي، والسنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الانجليزي، وأرين روبن جناح بايرن ميونيخ الألماني، وماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس الايطالي.
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