صوت لمومو| صلاح ينافس رونالدو على جائزة أفضل هدف بدوري الأبطال

ينافس محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على جائزة أفضل هدف في جولة الإياب من دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عبر موقعه الرسمي عن أسماء المرشيحن للتتويج بجائزة أفضل هدف في الجولة بدوري الأبطال، والتي يأتي على رأسها صلاح منافساً بهدفيه في مباراتي الذهاب والإياب أمام مانشستر سيتي.

ويزاحم على الجائزة زميله في الفريق أوكسليد تشامبرلين بهدفه في مباراة الذهاب أمام السيتنز، إضافة إلى لويس سواريز لاعب برشلونة بهدفه في مياراة الذهاب أمام روما وكريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد بهدفه في مباراة الذهاب أمام يوفنتوس، ويشاركهم ماندزوكيتش لاعب يوفنتوس الذي سجل هدفين في ريال مدريد بمباراة الإياب.

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