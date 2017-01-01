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رسميا| «صلاح» لاعب الشهر في ليفربول للمرة السادسة

منذ 56 دقيقة
كتب: أحمد أبوالليل
رسميا| «صلاح» لاعب الشهر في ليفربول للمرة السادسة

صلاح

حصل المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، على جائزة لاعب شهر مارس في الريدز، حيث سجل 6 أهداف، بما في ذلك أربعة أمام واتفورد في آنفيلد وهدف حاسم أمام كريستال بالاس.

وحصدت مجهودات صاحب الرقم 11 أغلبية الأصوات في تصويت الجماهير على الموقع الرسمي، في منافسة كلًا من آندي روبرتسون في المركز الثاني وأليكس أوكسليد-تشامبرلين في المركز الثالث.

ويمتلك محمد صلاح 39 هدفاً في الموسم، وحصل على اللقب في ميلوود اليوم وصرح لموقع ليفربول الرسمي: "شكرًا لكم، أنا سعيد جدًا بالفوز بها مجددًا، ولكن كما قلت من قبل أهم شيء هو الفوز بالمباريات والحصول على النقاط. دائمًا ما أحاول التسجيل لمساعدة الفريق في تحقيق النقاط".

وعند سؤاله عن أفضل أهدافه الستة في مارس، أجاب بصعوبة بعد حيرة بين هدفين: "لا أعلم، جميع الأهداف كانت هامة بالنسبة لي ولكن إذا تحتم علي الإختيار سيكون هدف كريستال بالاس حيث أنه جاء بعد 86 دقيقة تقريبًا، بالإضافة إلى الهدف الثالث أمام واتفورد. كان شعورًا رائعًا".

إليكم قائمة اللاعبون الأفضل في الشهر في موسم 2017/2018:

أغسطس: محمد صلاح

سبتمبر: محمد صلاح

أكتوبر: ديان لوفرين

نوفمبر: محمد صلاح

ديسمبر: محمد صلاح

يناير: روبيرتو فيرمينو

فبراير: محمد صلاح

مارس: محمد صلاح

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