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«وردة» أفضل لاعب بالدوري اليوناني

منذ 57 دقيقة
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
«وردة» أفضل لاعب بالدوري اليوناني

عمرو وردة

حصل النجم المصري المحترف بصفوف أتروميتوس اليوناني عمر وردة على جائزة أفضل لاعب بالدوري اليوناني.

ومنح الاتحاد اليوناني لكرة القدم جائزة أفضل لاعب وأفضل هدف بالجولة الماضية من بطولة الدوري اليوناني.

الجدير بالذكر أن وردة قد أحرز 11 هدفاً بقميص أتروميتوس هذا الموسم من إجمالي 25 مباراة شارك فيها، وتمكن من صناعة 5 أهداف.

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