«النني» يلحق بـ«صلاح» في إنجازه الأوروبي التاريخي

تمكن "محمد النني" لاعب نادي ارسنال الإنجليزي، من ملاحقة مواطنه "محمد صلاح" في إنجاته التاريخي الذي حققه بالأمس كأول لاعب مصري يشارك في الدور نصف النهائي للبطولات الأوربية.

يشارك "النني" مع أرسنال في الدور نصف النهائي للدوري الأوروبي، بعد الفوز على سيسكا موسكو الروسي بنتيجة 5/3 بمجموع لقائي الذهاب والعودة.

كما يتواجد "محمد صلاح" مع فريقه ليفربول الإنجليزي، في الدور نفسه بدوري أبطال أوروبا بعد إقصاء غريمه مانشستر سيتي من دور الـ8 بنتيجة 5/1 بمجموع الذهاب والعودة.

جدير بالذكر أن النني حقق رقم مميزاً بالدوري الأوروبي حيث أصبح أكثر لاعب اتقان للتمريرات الصحيحة في البطولة بـ 647 تمريرة بنسبة وصلت إلى 91% قبل لقاء اليوم أمام سيسكا موسكو، أكثر من كل اللاعبين المشاركين.