نصف نهائي دوري الأبطال| مواعيد مواجهتي «ليفربول وروما» و«بايرن ميونيخ وريال مدريد»

أقيمت، اليوم، الجمعة، قرعة الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج والدوري الأوروبي "اليوروباليج"، بمدينة نيون السويسرية، بعدما تأهلت 4 فرق لهذا الدور، وهى ريال مدريد الإسباني، حامل لقب الموسمين الماضيين، ليفربول الإنجليزي، روما الإيطالي، وبايرن ميونيخ الألماني.

وأسفرت القرعة، التي شارك في سحبها سفير نهائي دوري أبطال أوروبا، أندريه شيفتشينكو، عن مواجهتين قويتين، حيث يلتقي ليفربول، الذي يضم محمد صلاح مع روما الإيطالي، فيما يواجه بايرن ميونيخ الألماني نظيره ريال مدريد الإسباني.

ومن المقرر أن تقام مواجهة ذهاب هذا الدور بين ليفربول وروما يوم الثلاثاء 24 في ملعب "آنفيلد" معقل ليفربول على أن يلعب بايرن ميونيخ مع الريال، الأربعاء 25 أبريل على ملعب "آليانز آرينا" معقل البايرن.

وستكون مباراة الإياب بين الريال والبايرن يوم 1 من مايو المقبل في ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الملكي، فيما يلعب روما مع ليفربول لقاء الإياب يوم 2 من الشهر نفسه في إيطاليا.

ويقام نهائي المسابقة يوم 26 مايو المقبل في ملعب "أولمبيسكي"، بمدينة كييف الأوكرانية.

وسيكون المتأهل من ليفربول وروما ضيفا في المباراة النهائية على الفائز من بايرن ميونيخ وريال مدريد.