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«النني» يحقق رقما قياسيا في الدوري الأوروبي

منذ 14 دقيقة
كتب: محمد السيسي
«النني» يحقق رقما قياسيا في الدوري الأوروبي

محمد النني

شارك الدولي محمد النني، لاعب خط وسط نادي أرسنال الإنجليزي، بالأمس في تأهل فريقه لنصف نهائي الدوري الأوروبي، بعدما تخطوا فريق سيسكا موسكو الروسي، في دور ربع النهائي.

وحقق «النني» رقم قياسي تاريخي، بعدما أصبح صاحب أعلى عدد من التمريرات الصحيحة في بطولة الدوري الأوروبي حيث بلغت تمريراته 710 تمريرة، ليصبح أول لاعب مصري يصل لهذا الرقم في البطولة طوال تاريخها.

وسحبت، اليوم الجمعة، قرعة نصف نهائي الدوري الأوروبي بعدما تأهلت 4 أندية لهذا الدور وهم: أرسنال الإنجليزي، الذي يلعب ضمن صفوفه محمد النني، مارسيليا الفرنسي، ريد سالزبورج النمساوي وأتلتيكو مدريد الإسباني. 

وأسفرت قرعة نصف نهائي الدوري الأوروبي عن مواجهتين بين أوليمبيك  مارسيليا الفرنسي أمام ريد سالزبورج النمساوي ، وأرسنال في مواجهة أتلتيكو مدريد.

ومن المقرر أن تكون مباراتي ذهاب دور الـ4 يوم الخميس 26 أبريل، أما لقائي الإياب سيكونان يوم الخميس 3 مايو، على أن يقام نهائي اليوروباليج في استاد ليون بفرنسا، يوم الأربعاء 16 مايو.

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