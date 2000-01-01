محمد صلاح يطارد «رونالدو وفان بيرسي» في لقاء بورنموث

ينتظر المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، تحطيم رقم الثنائي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني الحالي ومانشستر يونايتد السابق، وفان بيرسي، لاعب أرسنال ومانشستر يونايتد السابق، خلال مواجهة بورنموث، المقرر لها اليوم، بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويسعى صلاح لتحطيم رقم رونالدو وفان بيرسي، بالتسجيل فى المباراة الـ22 في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، حيث تمكن رونالدو سجل فى 21 مباراة بموسم، 2007 – 2008 بالبريميرليج مع مانشستر يونايتد، وكذلك روبن فان بيرسي مع الفريق ذاته ولكن بموسم 2012 – 2013.

ويعتلي "صلاح" صدارة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 29 هدفا.