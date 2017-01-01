عاجل| محمد صلاح على رأس المرشحين بقائمة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين عن القائمة النهائية لأفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي.

ويتواجد المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول وهدّاف الدوري حتى الآن، على رأس قائمة اللاعبين المرشحين لنيل تلك الجائزة، والتي نالها الفرنسي نجولو كانتي لاعب تشيلسي بالموسم الماضي.

وتضم القائمة النهائية للمرشحين على لقب الأفضل في موسم 2017-2018 بجوار محمد صلاح كل من: هاري كين "مهاجم توتنهام"، وثلاثي مانشستر سيتي "كيفين دي بروين، ديفيد سيلفا، ليروي ساني"، وديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.