بالفيديو| «تريزيجيه» يفتتح التهديف لقاسم باشا أمام كارابوك سبور

تمكن المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب نادي قاسم باشا، من افتتاح أهداف مباراته أمام كارابوك سبور، الجولة الـ29 من الدوري التركي لكرة القدم.

وجاء هدف محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

ويقدم محمود تريزيجيه أفضل مستوياته على الإطلاق منذ بداية مشواره الاحترافى فى أوروبا، حيث سجل 13 هدفاً مع فريقه التركي، فضلا عن هدف اليوم.