اتحاد الكرة يهنئ «وردة» بتتويجه بالأفضل في الدوري اليوناني

اتحاد الكرة يطالب الأهلي بإعادة درع الدوري

أخطر اتحاد الكرة الأهلي اليوم، بإعادة درع الدوري، لتحديد موعد لتسليمه للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الاتفاق على تسليم الدرع القديم للفريق الأحمر.