اتحاد الكرة يهنئ «وردة» بتتويجه بالأفضل في الدوري اليوناني

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وردة
هنأ الاتحاد المصري لكرة القدم، عمرو وردة أتروميتوس اليوناني، لحصوله على جائزة أفضل لاعب بالدوري اليوناني.
وكتبت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ألف مبروك فوز نجم مصر الدولي عمرو وردة بجائزتي أفضل لاعب وهداف الدوري اليوناني هذا الشهر».
ومنح الاتحاد اليوناني لكرة القدم جائزة أفضل لاعب وأفضل هدف بالجولة الماضية من بطولة الدوري اليوناني.
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