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الدوري الإنجليزي| شاهد.. بث مباشر لمباراة ليفربول وبورنموث

اليوم PM 05:39
كتب: عثمان إبراهيم
الدوري الإنجليزي| شاهد.. بث مباشر لمباراة ليفربول وبورنموث

محمد صلاح

يقدم الوطن سبورت خدمة البث المباشر، لمباراة ليفربول وبورنموث في إطار الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقام اللقاء على أرضية ملعب الأنفيلد معقل ليفربول، حيث سيبدأ في الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

 

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