الدوري الإنجليزي| شاهد.. بث مباشر لمباراة ليفربول وبورنموث

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محمد صلاح
يقدم الوطن سبورت خدمة البث المباشر، لمباراة ليفربول وبورنموث في إطار الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويقام اللقاء على أرضية ملعب الأنفيلد معقل ليفربول، حيث سيبدأ في الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.
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للمشاهدة:
توتنهام
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08:45 PMالدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
قاسم باشا
2
:
0
12:30 PMالدوري التركي
كارابوك
ساوثهامبتون
2
:
3
01:30 PMالدوري الإنجليزي
تشيلسي
برشلونة
2
:
1
04:15 PMالدوري الأسباني
فالنسيا
المقاولون العرب
0
:
2
06:00 PMكأس مصر
الإسماعيلي
ليفربول
0
:
0
06:30 PMالدوري الإنجليزي
بورنموث
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