الدوري الإنجليزي| شاهد.. بث مباشر لمباراة ليفربول وبورنموث

يقدم الوطن سبورت خدمة البث المباشر، لمباراة ليفربول وبورنموث في إطار الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقام اللقاء على أرضية ملعب الأنفيلد معقل ليفربول، حيث سيبدأ في الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

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