بالفيديو| ليفربول ينهي الشوط الأول متقدماً على بورنموث بهدف «ماني»

انتهى الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع حالياً فريقي ليفربول وبورنموث بالجولة الـ34 من البريميرليج، بتقدم الريدز بهدف نظيف.

أحرز ساديو ماني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة.

دخل فريق ليفربول اللقاء بكل قوة وعينه على الثلاث نقاط، وبالفعل نجح لاعبي الريدز في امتلاك السيطرة والاستحواذ بمعظم أحداث الشوط الأول.

وفي الدقيقة الثالثة كاد صلاح أن يحرز أولى أهداف فريقه، عندما اخترق منطقة جزاء بورنموث وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الضيوف.

وفي الدقيقة السابعة من زمن اللقاء نجح ساديو ماني في إحراز أول أهداف ليفربول من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء الضيوف.

وفي الدقيقة 25 سنحت فرصة خطيرة لليفربول بعد خطأ فادح في تمرير الكرة بين مدافعي بورنموث استغله المصري محمد صلاح واستخلص الكرة ثم سددها قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى عارضة المرمى بسنتيمترات قليلة.بعدها واصل لاعبي ليفربول سيطرتهم على اللقاء، دون أي تغيير جديد يذكر في نتيجة المباراة.