الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

محمد عودة يتقدم بإستقالته بعد خروج المقاولون من كأس مصر

بايرن ميونخ يقسو على جلادباخ بخماسية في لقاء تحصيل حاصل

«صلاح» يسجل في فوز ليفربول على بورنموث في الدوري الإنجليزي

«بديل السعيد» صداع في رأس البدري بالأهلي

بالفيديو| ليفربول ينهي الشوط الأول متقدماً على بورنموث بهدف «ماني»

اليوم PM 07:20
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو| ليفربول ينهي الشوط الأول متقدماً على بورنموث بهدف «ماني»

ماني وصلاح

انتهى الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع حالياً فريقي ليفربول وبورنموث بالجولة الـ34 من البريميرليج، بتقدم الريدز بهدف نظيف.

أحرز ساديو ماني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة.

دخل فريق ليفربول اللقاء بكل قوة وعينه على الثلاث نقاط، وبالفعل نجح لاعبي الريدز في امتلاك السيطرة والاستحواذ بمعظم أحداث الشوط الأول.

وفي الدقيقة الثالثة كاد صلاح أن يحرز أولى أهداف فريقه، عندما اخترق منطقة جزاء بورنموث وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الضيوف.

وفي الدقيقة السابعة من زمن اللقاء نجح ساديو ماني في إحراز أول أهداف ليفربول من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء الضيوف.

وفي الدقيقة 25 سنحت فرصة خطيرة لليفربول بعد خطأ فادح في تمرير الكرة بين مدافعي بورنموث استغله المصري محمد صلاح واستخلص الكرة ثم سددها قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى عارضة المرمى بسنتيمترات قليلة.بعدها واصل لاعبي ليفربول سيطرتهم على اللقاء، دون أي تغيير جديد يذكر في نتيجة المباراة. 

 

أخبار متعلقة

قرعة نصف نهائي دوري الأبطال| تاريخ «صلاح» أمام أندية ألمانيا

قرعة نصف نهائي دوري الأبطال| تاريخ «صلاح» أمام أندية ألمانيا
ساديو ماني لاعب الأسبوع بدوري الأبطال

ساديو ماني لاعب الأسبوع بدوري الأبطال

بالفيديو| «ماني» يضع ليفربول في المقدمة أمام بورنموث

تقدم فريق ليفربول أمام ضيفه بورنموث بهدف نظيف، وذلك في اللقاء الذي يجمع الفريقين حالياً بالجولة 34 من البريميرليج.

إنجاز تاريخي لـ «ماني» بعد هدفه أمام بورنموث

تمكن النجم السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول من تحقيق إنجاز تاريخي جديد بعدما تمكن من إحراز هدف فريقه الوحيد أمام بورنموث بالجولة الـ34 من البريميرليج.

أخبار قد تعجبك

«مرتضى» بعد الإطاحة بـ«جلال»: «أثبت أنه فاضى وظالم ولن يقترب من سور الزمالك»

استطلاع رأى

  • توتنهام

    توتنهام

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    الدوري الإنجليزي
  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • قاسم باشا

    قاسم باشا

  • 2

    :

    0

    12:30 PM

    الدوري التركي
  • كارابوك

    كارابوك

  • ساوثهامبتون

    ساوثهامبتون

  • 2

    :

    3

    01:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • تشيلسي

    تشيلسي

  • برشلونة

    برشلونة

  • 2

    :

    1

    04:15 PM

    الدوري الأسباني
  • فالنسيا

    فالنسيا

  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • 0

    :

    2

    06:00 PM

    كأس مصر
  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • ليفربول

    ليفربول

  • 2

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • بورنموث

    بورنموث

الأكثر قراءة

ليفربول يوافق على بيع «صلاح» للريال

«مرتضى» يعاقب فريق اليد بمنع المستحقات.. ورئيس الجهاز يتقدم باستقالته

عاجل| إصابة «الشناوي» بقطع بالرباط الصليبي
إيهاب جلال: لن أكون كبش فداء ولم أكن ديكتاتوراً